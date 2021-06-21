Счет открыл Кристоф Баумгартнер на 21-й минуте первого тайма, этот гол оказался единственным. Все попытки украинской команды отыграться оказались тщетными.
Сборная Австрии в играх группового этапа набрала шесть очков и заняла второе место в группе C, гарантировав выход в 1/8 финала.
Украинская команда набрала три очка в трех матчах и финишировала на третьем месте, сохранив шансы на выход в плей-офф.
На текущем чемпионате Европы команды-участники разбиты на шесть групп, из которых выходят по шесть команд, занявших первые и вторые места, и четыре лучших команды, занявших третьи места.
Пока больше всего очков среди третьих мест набрала Швейцария, сыгравшая в ничью с Уэльсом и обыгравшая Турцию.