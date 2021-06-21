Сборная Украины по футболу уступила в борьбе за второе место в группе С команде Австрии, проиграв в матче третьего тура, проходившем в Бухаресте

Счет открыл Кристоф Баумгартнер на 21-й минуте первого тайма, этот гол оказался единственным. Все попытки украинской команды отыграться оказались тщетными.

Спели гимн Украины: как в Питере болеют за украинскую сборную по футболу © Украина.ру

Украинская команда набрала три очка в трех матчах и финишировала на третьем месте, сохранив шансы на выход в плей-офф.

На текущем чемпионате Европы команды-участники разбиты на шесть групп, из которых выходят по шесть команд, занявших первые и вторые места, и четыре лучших команды, занявших третьи места.

Пока больше всего очков среди третьих мест набрала Швейцария, сыгравшая в ничью с Уэльсом и обыгравшая Турцию.