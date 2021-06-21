Убийство четверых ополченцев ДНР украинскими вооруженными формированиями (ВФУ) было подлым и нарушающим правила ведения войны, это было сделано для того, чтобы сорвать перемирие, заявил представитель Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)

Украинские военные обстреляли санитарную машину из минометов, есть погибшие © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Расцениваем сегодняшний факт вооруженной агрессии со стороны вооруженных формирований Украины не иначе как циничную провокацию, направленную на срыв действующих договоренностей, в том числе о координационном механизме, предусмотренном мерами по усилению режима прекращения огня», — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, подлые и беспринципные методы войны, используемые вооруженными формированиями Украины, откровенно демонстрируют реальные намерения официального Киева, нарушающего все международные правила ведения войны ради того, чтобы избежать прямого взаимодействия представителей сторон в СЦКК в рамках координационного механизма.