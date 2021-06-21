В результате минометного обстрела обстрела ВФУ четверо ополченцев погибли, еще пятеро были ранены, сообщили 21 июня в Народной милиции ДНР, подчеркнув, что огонь велся по санитарному автомобилю, маршрут которого был перед этим согласован с украинской стороной.
«Расцениваем сегодняшний факт вооруженной агрессии со стороны вооруженных формирований Украины не иначе как циничную провокацию, направленную на срыв действующих договоренностей, в том числе о координационном механизме, предусмотренном мерами по усилению режима прекращения огня», — сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, подлые и беспринципные методы войны, используемые вооруженными формированиями Украины, откровенно демонстрируют реальные намерения официального Киева, нарушающего все международные правила ведения войны ради того, чтобы избежать прямого взаимодействия представителей сторон в СЦКК в рамках координационного механизма.