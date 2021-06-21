Около сотни уголовных дел по событиям гражданской войны в Донбассе рассмотрят украинские суды с 22 по 25 июня, сообщила существующая на деньги американского правительства украинская «Медийная инициатива за права человека» на своей странице в Facebook 21 июня

Когда России следует включить в свой состав ДНР и ЛНР? © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

В частности, в Лисичанском суде Луганской области назначено заседание по делу в отношении бойца ЛНР Антона Мордасова, о смерти которого сообщалось в 2020 году.

Как отмечается, Мордасов воевал в составе подразделения «Бэтмен» и неоднократно давал интервью, в которых рассказывал о своем участии в захвате здания СБУ в Луганске.

Полный список дел не был опубликован, известно только о еще одном обвиняемом, экс-бойце крымского «Беркута» Александре Саттарове, арестованном в Днепропетровске в 2017 году и в 2019 году в рамках обмена удерживаемых лиц покинул подконтрольную Киеву территорию Украины.