Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе своего выступления в ПАСЕ заявил об угрозе расправы над венгерскими политиками и представителями нацменшинства на Украине, личные данные которых опубликованы на скандальном украинском сайте «Миротворец», сообщает интернет-издание «Европейская правда» 21 июня

Заявления министра по этому поводу прозвучали в ответ на вопрос его однопартийца, венгерского депутата Барни Зигмонда, который попросил прокомментировать ситуацию с правами венгров в Украине. Сийярто назвал существование сайта «Миротворец» серьезной проблемой.

«Миротворец — список врагов, которые должны быть наказаны. Я и сам в этом списке, но для меня это не проблема, меня защищает контртеррористическая служба Венгрии. Но те, кто живут на Украине, имеют больше оснований бояться», — сказал венгерский министр членам ПАСЕ.

Он также рассказал членам ПАСЕ, что существование сайта «Миротворец» создает угрозы для депутата Европарламента Андреи Бочкор из закарпатского Берегова, которая была избрана в ЕП по венгерской квоте.

«Есть евродепутат, которая боится вернуться домой на рождественские праздники из-за того, что она в этом списке и не защищена», — подчеркнул Сийярто.

Венгрия уже неоднократно требовала от киевского режима закрыть сайт «Миротворец» и даже пыталась из-за этого заблокировать подписание итоговой декларации Совета ассоциации Украина-ЕС.

Напомним, скандальный сайт связан с Антоном Геращенко, ныне заместителем министра внутренних дел Украины.

На этом сайте были опубликованы личные данные журналиста и писателя Олеся Бузины и депутата Верховной Рады Олега Калашникова. Вскоре оба были убиты.

В преступлении подозреваются украинские неонацисты из группировки С14, однако все подозреваемые на свободе, а один из них делает успешную карьеру в госорганах Украины.

Позднее на «Миротворце» публиковались данные всех тех, кто не угодил киевскому режиму. Международный скандал разразился после того, как на сайте появились данные журналистов ведущих мировых информационных агентств, освещавших события в Донбассе.

Сайт на несколько дней был закрыт, однако позднее возобновил свою работу.