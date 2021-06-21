Цена нефти Brent может подорожать до $100 за баррель уже к 2022 году, сообщает Bloomberg 21 июня со ссылкой на отчет Bank of America

Как отмечается, аналитики банка видят шесть основных причин для роста цен на нефть, три из которых связаны с предложением на рынке, а еще три — со спросом.

Как Минск обеспечивает Киев нефтепродуктами © Facebook, ОАО "Мозырский НПЗ"

Предложение на рынке нефти при этом будет ограничено, так как страны ОПЕК+ дисциплинировано выполняют сделку по сокращению добычи.

В июне уже фиксировалась стоимость нефти на уровне $74. По прогнозам биржевых аналитиков, до окончания месяца цены могут подняться до $77 за баррель.

Между тем бюджет РФ на 2021 год был сверстан из расчета базовой цены на нефть на уровне $42, а комфортная цена в прогнозе социально-экономического развития до 2035 года составляет $50 за баррель, рассказал в 2020 году глава Минэнерго РФ Александр Новак.