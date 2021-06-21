Сборная Украины по футболу Евро-2020 завершает игры в своей группе. Уже через несколько часов состоится решающий матч с Австрией. Фанаты уже начали выкладывать мотивирующие записи, особую активность проявляют поклонницы, публикуя жаркие и порой очень откровенные посты в Instagram

Спели гимн Украины: как в Питере болеют за украинскую сборную по футболу © Украина.ру

В понедельник, 21 июня, украинские футболисты выйдут на поле с конкурентами из Австрии. От этого матча будет зависеть, выйдет Украина в плей офф или нет.

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Команды Украины и Австрии встречались дважды в истории, пока у них ничья, по одному выигрышу. Поэтому букмекеры не отдают явное предпочтение одной из стран, предлагая примерно одинаковые коэффициенты, а вот фанатки украинской сборной с таким прогнозом не согласны.

«Скажет один: "Слава Украине", и миллионы сольются в ответ: "Героям слава"», — написала одна из поклонниц.

Напомним, данное приветствие в первой половине 20 века изобрел Союз украинских фашистов. Члены данной организации позднее влились в состав Организации украинских националистов.