На данный момент Украина вторая в турнирной таблице своей группы, сыграв первые две игры. Команда страны уступила Нидерландам, но выиграла Северную Македонию.
В понедельник, 21 июня, украинские футболисты выйдут на поле с конкурентами из Австрии. От этого матча будет зависеть, выйдет Украина в плей офф или нет.
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Команды Украины и Австрии встречались дважды в истории, пока у них ничья, по одному выигрышу. Поэтому букмекеры не отдают явное предпочтение одной из стран, предлагая примерно одинаковые коэффициенты, а вот фанатки украинской сборной с таким прогнозом не согласны.
«Скажет один: "Слава Украине", и миллионы сольются в ответ: "Героям слава"», — написала одна из поклонниц.
Напомним, данное приветствие в первой половине 20 века изобрел Союз украинских фашистов. Члены данной организации позднее влились в состав Организации украинских националистов.