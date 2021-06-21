Причиной стремительного роста цены стал дефицит электроэнергии, возникший в результате остановки двух блоков разных украинских АЭС 20 июня.
Четвертый блок Запорожской АЭС мощностью 100 МВт остановили в холодный резерв 13 июня, а 18 июня была проведена аварийная остановка второго блока Хмельницкой АЭС.
Энергоблоки украинских АЭС стали чаще выходить из строя из-за того, что их в период 2014-2016 годов «пытались использовать неестественным для них образом», рассказал изданию Украина.ру энергоэксперт Юрий Корольчук.
По его данным, на энергоблоках пробовали «маневрировать», т.е. повышать или понижать их мощность, несмотря на то что имеющиеся на Украине образцы совершенно к этому не приспособлены.
Итогом этого стал повышенный износ и без того далеко не новых реакторов, большая часть которых была построена еще во времена СССР.