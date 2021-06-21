По состоянию на 21 июня цена электроэнергии на рынке «сутки вперед» подскочила до 1569 грн/МВт-ч, что на 20% выше, чем в первой половине месяца, говорится в сообщении на сайте украинского государственного «Оператора рынка»

Причиной стремительного роста цены стал дефицит электроэнергии, возникший в результате остановки двух блоков разных украинских АЭС 20 июня.

Зеленая энергетика. Как затягивают тарифную петлю на шее украинцев © Gustavo Fring/Pexels

Энергоблоки украинских АЭС стали чаще выходить из строя из-за того, что их в период 2014-2016 годов «пытались использовать неестественным для них образом», рассказал изданию Украина.ру энергоэксперт Юрий Корольчук.

По его данным, на энергоблоках пробовали «маневрировать», т.е. повышать или понижать их мощность, несмотря на то что имеющиеся на Украине образцы совершенно к этому не приспособлены.

Итогом этого стал повышенный износ и без того далеко не новых реакторов, большая часть которых была построена еще во времена СССР.