«Я действительно нахожусь в больнице. Волноваться не стоит: я прилег, чтобы пройти дополнительное системное обследование организма. Лежать буду стандартные 12 дней. Некоторые лекарства, которые я пил дома, например, таблетки, мне заменили капельницами. Так они лучше усваиваются в организме. Кроме того, мне сделали УЗИ, МРТ, ЭХО, рентген», — рассказал ведущий.
Он заявил, что чувствует себя всего на 35 лет и продолжает жить по привычному режиму дня: встает самое позднее в 5.30 утра и сразу идет на «проходку». Не расстроил Дроздова и больничный карантин, он созванивается с родными и друзьями, а у врачей попросил на свой праздник «особый» подарок.
«Самый главный мой подарок — ваша улыбка! Все остальное у меня есть», — заявил Дроздов.
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Николай Дроздов — советский и российский ученый-зоолог, с 1977 по 2018 год вел программу «В мире животных». Сейчас знаменитость на пенсии, однако продолжает участвовать в радио- и телевизионных проектах, давать интервью, сниматься в рекламе.
Кстати, родился Дроздов в семье врача-терапевта Надежды Дрейлинг и профессора кафедры органической химии 2-го Московского медицинского института Николая Дроздова, при этом двоюродный прадед ведущего по линии отца — митрополит Филарет — в 1994 году причислен Русской православной церковью к лику святых.