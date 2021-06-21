Телеведущий Николай Дроздов, которому 20 июня исполнилось 84 года, провел свой день рождения на больничной койке. О госпитализации и ее причинах 21 июня сообщила «Экспресс газета»

«Я действительно нахожусь в больнице. Волноваться не стоит: я прилег, чтобы пройти дополнительное системное обследование организма. Лежать буду стандартные 12 дней. Некоторые лекарства, которые я пил дома, например, таблетки, мне заменили капельницами. Так они лучше усваиваются в организме. Кроме того, мне сделали УЗИ, МРТ, ЭХО, рентген», — рассказал ведущий.

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«Самый главный мой подарок — ваша улыбка! Все остальное у меня есть», — заявил Дроздов.

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Николай Дроздов — советский и российский ученый-зоолог, с 1977 по 2018 год вел программу «В мире животных». Сейчас знаменитость на пенсии, однако продолжает участвовать в радио- и телевизионных проектах, давать интервью, сниматься в рекламе.

Кстати, родился Дроздов в семье врача-терапевта Надежды Дрейлинг и профессора кафедры органической химии 2-го Московского медицинского института Николая Дроздова, при этом двоюродный прадед ведущего по линии отца — митрополит Филарет — в 1994 году причислен Русской православной церковью к лику святых.