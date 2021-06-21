Медики изучили течение болезни у 394 пациентов, которые делали МРТ мозга до заражения коронавирусной инфекцией и после выздоровления. Оказалось, что вирус оставляет после себя очень заметный «след».
«Мы обнаружили потерю серого вещества в лимбических областях коры головного мозга, непосредственно связанных с первичной обонятельной и вкусовой системой», — сделали вывод ученые.
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Кроме того, специалистам удалось заметить и другие «потери» мозга от встречи с коронавирусом, а именно — в областях коры, связанных с памятью и формированием эмоций.
На основе полученных данных эксперты предположили также, что нарушения мозга могут свидетельствовать о том, что утраченные функции к пациентам могут больше не вернуться.