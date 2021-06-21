По его словам, Россия легко может захватить всю Украину, поэтому Зеленскому нужно действовать хитростью.
«Он временами сейчас, наш новый президент, не понимает того, что надо найти общий язык во что бы то ни стало с Путиным», — сказал военный.
Мартиросян обратил внимание на то, что у России и США постепенно улучшаются отношения, и призвал Зеленского прислушиваться к позиции американского президента Джо Байдена.
«Надо найти ту черту, чтобы Путин тоже помогал и работал на Украину», — заявил генерал.
Он призвал «день и ночь думать, как приблизить врага» к себе.
«Сделать так, чтобы он иногда своей хитростью, тем более наш президент хитромудрый, чтобы он, наоборот, переиграл Путина, чтобы во что бы то ни стало спасти Украину», — сказал Мартиросян.
По его мнению, только так можно сохранить страну, отметив, что «американцам будет хорошо в любом случае».