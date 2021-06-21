Президент Украины Владимир Зеленский не понимает, что нужно во что бы то ни стало найти общий язык с главой российского государства Владимиром Путиным, сказал генерал ВСУ Вилен Мартиросян в эфире украинского телеканала «Наш»

По его словам, Россия легко может захватить всю Украину, поэтому Зеленскому нужно действовать хитростью.

«Он временами сейчас, наш новый президент, не понимает того, что надо найти общий язык во что бы то ни стало с Путиным», — сказал военный.

Путин, Меркель и Макрон добиваются мира в Донбассе, а Зеленский выбрал войну © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк Джо Байдена.

«Надо найти ту черту, чтобы Путин тоже помогал и работал на Украину», — заявил генерал.

Он призвал «день и ночь думать, как приблизить врага» к себе.

«Сделать так, чтобы он иногда своей хитростью, тем более наш президент хитромудрый, чтобы он, наоборот, переиграл Путина, чтобы во что бы то ни стало спасти Украину», — сказал Мартиросян.

По его мнению, только так можно сохранить страну, отметив, что «американцам будет хорошо в любом случае».