Глава МИД РФ подчеркнул, что конфликт в Донбассе может быть урегулирован исключительно на основе полного и последовательного выполнения Минского комплекса мер.
«Мы вновь заострили важность содействия со стороны ОБСЕ налаживанию прямого диалога сторон конфликта — Киева, Донецка и Луганска — в контактной группе. От этого пока украинские власти пытаются увильнуть», — отметил Лавров.
Ранее власти Украины неоднократно заявляли о необходимости изменения Минских соглашений и требовали переговоров с Россией, а не представителями республик Донбасса.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку, и приезжать в Минск больше не намерена.
Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.