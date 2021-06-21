Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид урегулирование конфликта на востоке Украины и обратил внимание на важность контакта Киева с Донецком и Луганском. Об этом он заявил на пресс-конференции 21 июня, передает РИА Новости

Донбасс: на фронте стреляют, а Украина пытается изменить «Минск-2» © Facebook, Операція об'єднаних сил

«Мы вновь заострили важность содействия со стороны ОБСЕ налаживанию прямого диалога сторон конфликта — Киева, Донецка и Луганска — в контактной группе. От этого пока украинские власти пытаются увильнуть», — отметил Лавров.

Ранее власти Украины неоднократно заявляли о необходимости изменения Минских соглашений и требовали переговоров с Россией, а не представителями республик Донбасса.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку, и приезжать в Минск больше не намерена.

Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.