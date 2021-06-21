Россия в ходе предстоящих в ближайшее время контактов с Турцией намерена обсудить вопросы военного сотрудничества Киева и Анкары, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости 21 июня

Глава МИД Украины обрушился с критикой на НАТО © Facebook, Dmytro Kuleba

«Мы очень четко, недвусмысленно свою позицию в отношении попыток затягивать Украину в НАТО обозначили. У меня нет сомнения, что серьезные, ответственные государства прекрасно понимают, о чем речь… Мы в регулярном диалоге с нашими турецкими коллегами, в ближайшее время у нас планируется очередной контакт. Я думаю, мы, конечно же, поговорим и на эту тему тоже», — подчеркнул Лавров

Ранее МИД Украины сообщил о переговорах с Турцией о помощи в воплощении стандартов НАТО в Военно-морских силах Украины для повышения их совместимости с флотами стран-членов НАТО.