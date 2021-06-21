Разные страны по-разному подходят к вопросу формирования правил въезда на свою территорию. Одни просят предоставить ПЦР-тесты, другие - паспорта о вакцинации, третьи, наоборот, отменяют эти требования. Куда этим летом смогут поехать украинцы, 20 июня написала Страна.ua

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Важное уточнение — вакцина должна быть из списка одобренных Евросоюзом, а таковых всего четыре: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson&Johnson.

«На данный момент паспорта вакцинации еще в разработке, но они будут доступны с 1 июля. Это будет международное свидетельство о вакцинации, в желтом цвете. Оно может быть переведено на украинский и английский язык и выдается после второй дозы вакцины. И благодаря этому свидетельству вы сможете пересекать границу тех стран, где их требуют», — разъяснили в Министрестве здравоохранения, но уточнили, что сроки могут сдвинуться на более поздние.

К слову, на данный момент на Украине чуть более 360 тысяч полностью привитых, из них только небольшая часть граждан получила Pfizer и AstraZeneca.

Между тем, карантинные ограничения и в других странах стали постепенно сниматься. Так, например, с 13 июня при посещении Германии больше не нужно проходить карантин. Однако документ, подтверждающий либо наличие антител, либо прививку, либо отсутствие COVID-19 необходимо.

Франция относит украинцев к жителям «оранжевой зоны», им разрешен въезд в страну только при предъявлении прививочного сертификата, которые, как уже говорилось выше, начнут выдавать в стране только 1 июля.

Ирландия также пускает по ковид-паспортам или отрицательным ПЦР-тестам, но не вакцинированным гражданам, к которым до 1 июля относят и всех украинцев, придется пройти карантин и второй тест по его окончании.

Турция, напротив, ужесточила правила въезда для украинцев. Если еще несколько месяцев назад посетить страну можно было без ограничений, то теперь — по ПЦР-тесту, документу о вакцинации или справке о том, что человек переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Аналогичные требования у Египта, Болгарии, ОАЭ, Мальдив, Хорватии и Сербии. А вот в Греции помимо теста на коронавирус, естественно, отрицательного, принимают еще и сертификаты о вакцинации такими препаратами, как: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson&Johnson/ Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm.

Для путешествия на Кипр или в Грузию одного теста недостаточно, по прилету в страну нужно сделать новый и самоизолироваться в отеле до получения его результата, местные власти утверждают, что речь идет о нескольких часах.

Есть страны, в которые граждане Украины могут попасть вообще без ковидных документов, максимум, там попросят оформить страховку от COVID-19. Это Доминикана, Мексика и Черногория.

Отменила с 1 июня все ограничения и Албания, туда тоже не нужны никакие справки. В то же время ослабляет карантинные правила и сама Украина, ее гражданам больше не нужно сдавать ПЦР-тесты по приезду из-за границы и проходить самоизоляцию.