«По данным туроператоров, массовых отказов от поездок на наши южные курорты нет, потому что в большинстве случаев это связано со штрафами. Кроме того, те, кому нужна была именно Турция, перенесли забронированную поездку на более поздние даты или просто дожидались открытия страны», — объяснила она.
Как ожидает эксперт, текущая неделя покажет, насколько активно переориентируются туристы с курортов Краснодарского края и Крыма на Турцию и другие только что открытые страны.
«Пока аннуляций и перебронирований меньше, чем можно было ожидать», — заверила Тюрина.
На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что авиасообщение РФ с Турцией, ограниченное в апреле из-за роста заболеваемости коронавирусом в этой стране, будет возобновлено в полном объеме с 22 июня. Кроме того, возобновляется авиасообщение еще с рядом стран, популярных у российских туристов.