Несмотря на открытие авиасообщения с Турцией, россияне не торопятся отказываться от уже забронированных туров в Крым и Краснодарский край. Об этом 21 июня сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, передает «Интерфакс»

Украина и Турция усилят общую туристическую сферу © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Как ожидает эксперт, текущая неделя покажет, насколько активно переориентируются туристы с курортов Краснодарского края и Крыма на Турцию и другие только что открытые страны.

«Пока аннуляций и перебронирований меньше, чем можно было ожидать», — заверила Тюрина.

На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что авиасообщение РФ с Турцией, ограниченное в апреле из-за роста заболеваемости коронавирусом в этой стране, будет возобновлено в полном объеме с 22 июня. Кроме того, возобновляется авиасообщение еще с рядом стран, популярных у российских туристов.