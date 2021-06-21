Принятие части санкций США не зависит от воли президента США Джо Байдена. Об этом заявил 21 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Посол России вернулся в США © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

«Мы отдаем себе отчет в том, что это было и будет продолжаться. Мы знаем о возможных грядущих санкциях, которые кодифицированы. Дело в том, что некоторые санкции кодифицированы. Их введение уже даже не зависит от воли президента США. Часть санкций относится именно к категории кодифицированных», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что то, какие именно из санкций будут избраны, зависит от президента США. Он выразил надежду, что после саммита в Женеве ситуация с невыполнением США договоренностей, как было ранее, не повторится.

Ранее в Вашингтоне сообщили о подготовке новых санкций против РФ в связи с ситуацией с российским блогером Алексеем Навальным и против российских компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».