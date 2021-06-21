Во вторник, 22 июня, в большинстве областей страны в течение дня ожидается температура в пределах +29 — +33 градуса. При этом в южных областях будет чуть прохладнее: +23 — +29 градусов. Дожди станут скорее исключением.
«Ближайшей ночью кратковременные грозовые дожди пройдут в Одесской, Николаевской, затронут некоторые районы Херсонщины и Крыма. Днем в Украине преимущественно сухо, разве что по Западу и Югу происходят локальные короткие дожди», — прогнозирует синоптик.
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По прогнозу Диденко, жара в украинской столице продлится еще неделю, снижения дневных температур можно ждать только с 27-го июня, когда столбики термометров начнут показывать +25 — +27-м.
Такая же картина ожидается и в областях, прилегающих к Киевской, а во всех остальных регионах температура начнет спадать только 28 июня.