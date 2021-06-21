На Украину пришла западноевропейская жара. Как долго она продержится, и скоро ли будут дожди, 21 июня написали Vesti.ua со ссылкой на прогноз украинского синоптика Натальи Диденко

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«Ближайшей ночью кратковременные грозовые дожди пройдут в Одесской, Николаевской, затронут некоторые районы Херсонщины и Крыма. Днем в Украине преимущественно сухо, разве что по Западу и Югу происходят локальные короткие дожди», — прогнозирует синоптик.

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По прогнозу Диденко, жара в украинской столице продлится еще неделю, снижения дневных температур можно ждать только с 27-го июня, когда столбики термометров начнут показывать +25 — +27-м.

Такая же картина ожидается и в областях, прилегающих к Киевской, а во всех остальных регионах температура начнет спадать только 28 июня.