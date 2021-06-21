До курортного сезона в Бердянск курсировал только один поезд из Киева. Новые железнодорожные маршруты позволят избежать автомобильных пробок и комфортно добраться до побережья Азовского моря.
Вводится три ежедневных маршрута:
— Поезд № 185-186 Львов-Бердянск;
— Поезд № 227-228 Киев-Бердянск;
— Поезд № 115-116 Киев-Бердянск.
По нечетным числам будут ходить следующие поезда:
— Поезд № 261-262 Харьков-Бердянск;
— Поезд №472-472 Днепр-Бердянск;
— Поезд № 551-552 Кривой Рог — Бердянск.
При этом большая часть пути приходится на ночное время. Уточнить сроки отправления можно на сайте Укрзализныци.