Украинская топ-модель и телеведущая Алла Костромичева в очередной раз сменила место жительства, на этот раз променяв Нью-Йорк на Пуэрто-Рико. Об этом 20 июня она рассказала в программе «Светская жизнь»

«Это единственная страна, которая является частью США, то есть не надо менять паспорт, но там почти нет налогов. Если в Нью-Йорке это 50% от дохода, то в Пуэрто-Рико — от 0 до 4%. Это называется налоговая амнистия», — пояснила свое решение модель.

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Алла Костромичева родилась в Севастополе, участвовала в первых четырех сезонах шоу «Супермодель по-украински», а свою модельную карьеру начала в миланском агентстве Why Not.

Украинка сотрудничала с модными домами и брендами Givenchy, YSL, Alexander McQueen, Lanvin, Christian Dior, Bottega Veneta, Hermes, Balenciaga, Calvin Klein, MaxMara, Roberto Cavalli, Valentino, Dolce & Gabbana, Nina Ricci.