«Сегодня Совет ЕС решил обновить еще на один год — до 23 июня 2022 года — санкции, введенные в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя», — говорится в документе.
Санкции подразумевают ограничения на импорт и экспорт ряда товаров из Крыма в ЕС и на инвестиции в регион. Также санкции затрагивают сферы нефтяной, газовой и минеральной промышленности и туристический сектор.
Кроме этого действуют персональные санкции за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины, действуют также экономические секторальные санкции против России.
Крым стал российским в результате референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркнул, что вопрос Крыма закрыт окончательно. Киевский режим не признает результатов волеизъявления крымчан и считает Крым своей территорией, требуя его «возвращения».