Евросоюз на год продлил санкции против Крыма и Севастополя. Об этом сообщается 21 июня на сайте Европейского совета

«Сегодня Совет ЕС решил обновить еще на один год — до 23 июня 2022 года — санкции, введенные в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя», — говорится в документе.

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Кроме этого действуют персональные санкции за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины, действуют также экономические секторальные санкции против России.

Крым стал российским в результате референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркнул, что вопрос Крыма закрыт окончательно. Киевский режим не признает результатов волеизъявления крымчан и считает Крым своей территорией, требуя его «возвращения».