Директор одесского зоопарка Игорь Беляков на днях опубликовал на Youtube-канале зоопарка новый видеоролик, посвященный ежам

«Можно от лосей визжать, но ежи намного круче. Все ежи так хороши и умны почти как люди, для моей простой души никого родней не будет», — спел Беляков.

Директор Одесского зоопарка сразился за самку в образе быка © Скриншот из видео Одесский Зоопарк

Ранее работникам зоопарка пришлось самостоятельно выкармливать волчат, из-за того что волчица не приняла потомство.

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков часто снимает клипы на месте работы.Во время карантина 2020 года он спел для животных, которые скучали без посетителей. В канун года Быка он также записал специальный ролик, в котором снялся в образе быка.