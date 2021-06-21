Мама певицы украинского происхождения Наташи Королевой, артистка Людмила Порывай, призналась, что в зяте Сергее Глушко (Тарзане) ей нравится далеко не все. Слова тещи стриптизера 21 июня привела Тeleprogramma.pro

«Бывает, что я им недовольна. Если вдруг замечаю какой-то не такой взгляд на Наташу. Что-то не понравилось, не так, к примеру, посмотрел. Я все запоминаю. В этот момент сказать ему об этом нельзя — будет что-то нехорошее. Бывает, что он совершает резкие движения. Мне это тоже не нравится. Хотя я могу все сказать. Никого не боюсь и никогда не боялась», — сказала Порывай.

«Он не так посмотрел. Прямо мне на ухо нашептывает об этом. Мама как мышка. Она во втором браке живет 28 лет. Муж ее воспитал. Дверью, к примеру, она никогда не хлопает. Это просто идеально», — прокомментировала ситуацию Королева.

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