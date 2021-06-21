Артист признался, что с детства любил рисовать, но особый интерес к живописи в нем проснулся, когда в художественной школе начали учить по классическим античным канонам, ставящим во главу угла фактурность и анатомическую детализацию тела.
«Построение идеальных, гармоничных форм, неважно где, на холсте или в жизни, вероятно, стало целью моей жизни… холст и краски были у меня не всегда, а собственное тело и неуемное желание к красоте (в моем понимании), гармонии были, есть и будут со мной всегда…», — объяснил стриптизер.
«Тело потихоньку стареет. Да, годы годы», «Да, тело стареет, а кисти — никогда, самое время вспомнить о вечном», «Что за болезнь постоянно выставлять себя голым, вы думаете это красиво, молодость и ваша мужская красота давно прошла», — отреагировали подписчики.
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Кстати, портреты стриптизер пишет в основном голым. Свою тещу Людмилу Порывай он рисовал в одних стрингах, что позже объяснил особым вдохновением, которое приходит, если избавиться от всего лишнего.