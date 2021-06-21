Мэр Мариуполя Вадим Бойченко предложил установить в городе аналог системы противоракетной обороны Израиля «Железный купол». Об этом он на днях сказал в эфире телеканала МТВ

Настоящая столица украинского Донбасса. Как жил и живёт Мариуполь © commons.wikimedia.org, Wanderer777 / MOs810

«Мы знаем стоимость этого проекта. И мы знаем, что правительство США регулярно помогает в усилении обороноспособности Украины и выделяет финансовый ресурс. Давайте из этих 300 миллионов евро или долларов направим часть на безопасность полетов в Мариуполь», — сказал Бойченко.

Он заявил, что эта система обеспечит безопасность полетов, когда в Мариуполе после реконструкции откроется аэропорт.

«Железный купол» — тактическая система противоракетной обороны для защиты населения Израиля, в мае она отражала удары ракет из Сектора Газа.

Аэропорт Мариуполя находится в 40 км от линии разграничения, в 2014 году его закрыли для гражданских рейсов. Власти планируют потратить на его реконструкцию 1,5 млрд грн. Пока сообщалось лишь о работе над проектом реконструкции или возможном переносе аэропорта в другое место.

Ранее США зарезервировали $100 млн на военную помощь Украине. Издание Politico сообщало, что Совет нацбезопасности США отложил поставку помощи Украине.