Специалисты считают, что некоторые популярные продукты способны поддержать психическое здоровье человека, если включить их в рацион на регулярной основе. Об этом на днях сообщили на сайте eatthis.com

Эксперты предупредили, какие продукты не «подружатся» на одной полке холодильника © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк куриные яйца богаты омега-3, цинком, витаминами группы B и йодом. Благодаря этому они могут поднять настроение, а также надолго сохранить чувство сытости. Для улучшения психического здоровья специалисты рекомендуют есть яйца на завтрак.

Зеленые листовые овощи не только улучшают общее состояние здоровья, снижая уровень холестерина, поддерживая здоровье костей и уменьшая риск развития диабета, но и играют немаловажную роль в улучшении настроения. Они являются отличным источником фолиевой кислоты, которая способствует выработке дофамина. В первую очередь рекомендуется включить в рацион капусту, рукколу и шпинат.

Бразильский орех содержит селен, который снижает уровень беспокойства, усталости и депрессии. Специалисты отмечают, что не следует есть больше 4-5 таких орехов в день.

В морепродуктах содержатся питательные вещества, необходимые для здоровья мозга и производства нейромедиаторов. Например, одна порция устриц содержит 30% рекомендуемой суточной дозы железа, свыше 300% витамина B12 и более 600% цинка. Также можно включить в рацион лосось, мидии и моллюсков и другие подобные продукты.