Супруги певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин, которые последние годы отдыхали в Латвии, решили изменить своей традиции и теперь проводить свободное время на Кипре. Об этом на днях написал Вlitz.plus

Украина.ру на Youtube Анна Шафран озвучила неприятную правду для Украины