Известно, что звездная пара приобрела роскошные апартаменты в элитной новостройке площадью 470 квадратных метров. Дом находится на берегу моря в Лимассоле, это город на южном побережье Кипра.
Стоимость пентхауса оценивается примерно в 10 миллионов евро (почти 900 миллионов рублей).
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В пятницу, 18 июня, Галкин отметил свое 45-летие. По этому поводу шоумен закатил грандиозную вечеринку, куда позвал именитых друзей. Знаменитости подарили ему ювелирные украшения, антиквариат и деньги.