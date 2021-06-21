Если вы собираетесь на прогулку, выбирайте светлую закрытую одежду и попробуйте отпугнуть комаров с помощью эфирных масел.
«Всего несколько капель эвкалиптового и лавандового масел, нанесённых на кожу, могут обеспечить вас надёжной защитой», — сообщили в Мосприроде.
Для защиты жилища разложите в комнате сушеные травы. Запах сушёной ромашки или мяты воздействует на нервную систему комаров. Также можно нанести эфирные масла на москитные сетки.
Кроме того, в углах комнаты можно разложить несколько измельчённых долек чеснока. По мнению экспертов, это прогонит комаров на 10 часов.