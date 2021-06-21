Вместо химических репеллентов для защиты от комаров можно использовать более экологичные средства. Советами 21 июня поделились специалисты природоохранного учреждения «Мосприрода»

Диетолог дала совет, как не попасть после шашлыка в больницу © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Всего несколько капель эвкалиптового и лавандового масел, нанесённых на кожу, могут обеспечить вас надёжной защитой», — сообщили в Мосприроде.

Для защиты жилища разложите в комнате сушеные травы. Запах сушёной ромашки или мяты воздействует на нервную систему комаров. Также можно нанести эфирные масла на москитные сетки.

Кроме того, в углах комнаты можно разложить несколько измельчённых долек чеснока. По мнению экспертов, это прогонит комаров на 10 часов.