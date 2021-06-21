Астрологи определили пять самых преданных представителей зодиакального круга, передает 21 июня mk.ru

Астрологи раскрыли, какие знаки Зодиака - идеальные мужья © Pexels/Thaís Silva: Рыбы являются достаточно преданным партнером, который любит окружать отношения романтикой. Они щедры и все время ищут способы приятно удивить своего партнера. Однако размеренная семейная жизнь иногда кажется Рыбам скучной.

Дев отличает сложный характер: им нравится, когда их любят просто так. И если Дева выбирает кого-либо в спутники жизни, значит, решение было взвешенным. Еще одна особенность представителей этого знака зодиака — брезгливость, поэтому, если Дева когда-нибудь и решится на измену, то это будет далеко не легкомысленная связь.

Львы влюбляются в яркую внешность, но до конца будут сохранять верность своей второй половинке из-за своей принципиальности. Это качество делает их очень надежными партнерами.

Весы ценят стабильность и серьезно принимают на себя любые обязательства. Однако им не чужд флирт. Люди, рожденные под этим знаком, не умеют скрывать своих чувств, поэтому, если измена случится, они сами признаются в обмане.

Телец — один из самых преданных спутников по жизни. Если Телец влюбляется, то навсегда, поскольку всерьез верит в «любовь до гроба». Для них единственная причина изменить — подозрение в обмане со стороны своего партнера.