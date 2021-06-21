Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona записала совместный трек с певцом Иваном Дорном и российской группой «Каста». Однако «патриотичные» украинские поклонники коллаборации не оценили, о чем на своей странице на днях сообщил блогер Антон Ходза

Украину отказались пускать в НАТО еще 15 лет © РИА Новости, Михаил Маркив / Перейти в фотобанк

«Новый альбом российской группы Каста. Alyona Alyona в списке. Если выбросить из уравнения вопрос участия в альбоме российской группы, то остается вопрос участия в одном альбоме с Рем Дигги, который ездил снимать клип в Донецкий аэропорт и прославлял русских террористов в ОРДЛО», — заявил Ходза.

«Alyona Alyona и не обещала никогда, что она не ватная лахудра», «Alyona Alyona вне моего плейлиста очень давно, потому что она вата», «Ого, украинские музыканты снова тусят с российскими. Вот это странность», «Никогда такого не было и вот опять», «Alyona Alyona, может, прокомментируешь? Сколько ты еще хочешь зашкваров и коллабораций с москалями?» — прокомментировали пост блогера украинские «патриоты».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «СЛЫШИШЬ ТЫ, БОЛВАН»: УКРАИНСКАЯ РЭПЕРША ВЫСКАЗАЛАСЬ О МУЖЧИНАХ-ЖЕРТВАХ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ.

Бывшая воспитательница детского сада, а ныне известная на Украине рэперша Алена Сарваненко, работающая под ником Аlyona Аlyona, включена The New York Times в список самых интересных новых исполнителей из Европы.