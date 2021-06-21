Колумнист германского издания Der Spiegel Беттина Гаус на днях в своем материале предостерегла западные страны от попыток унизить Россию

Военный эксперт обвинил Запад в «истеричности» © CC0, Pixabay

При этом, отмечает она, Путин выступал в качестве уверенного в себе государственного деятеля, который встречается с президентом Соединенных Штатов на равных.

Гаус также напомнила, что в ходе саммита НАТО Байден обратился к союзникам по альянсу с заверениями в дружбе.

«Сегодня господствует убежденность в том, что Запад победил и может теперь всем остальным державам указывать их реальное место. Это весьма опасная форма переоценки собственных возможностей», — написала колумнист.

Журналист напомнила, что попытки унизить сильные в военном отношении страны не являются мудрой стратегией.

Встреча российского и американского президентов прошла на прошлой неделе в Женеве. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.