В своей статье журналистка отметила, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Женеве американский лидер Джо Байден пытался продемонстрировать превосходство Запада, отмежевавшись при этом от своего предшественника Дональда Трампа.
При этом, отмечает она, Путин выступал в качестве уверенного в себе государственного деятеля, который встречается с президентом Соединенных Штатов на равных.
Гаус также напомнила, что в ходе саммита НАТО Байден обратился к союзникам по альянсу с заверениями в дружбе.
«Сегодня господствует убежденность в том, что Запад победил и может теперь всем остальным державам указывать их реальное место. Это весьма опасная форма переоценки собственных возможностей», — написала колумнист.
Журналист напомнила, что попытки унизить сильные в военном отношении страны не являются мудрой стратегией.
Встреча российского и американского президентов прошла на прошлой неделе в Женеве. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.