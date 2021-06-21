Посол России Анатолий Антонов вернулся в США и прибыл в дипмиссию в Вашингтоне. Об этом 20 июня сообщило РИА Новости

Посол США отказался от российской вакцины от коронавируса © РФПИ и Центр имени Гамалеи / РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанк

Антонов вылетел в США накануне утром после нескольких месяцев пребывания в Москве на фоне ухудшения отношений между странами. Перед вылетом посол заявил, что у него уже запланировано несколько встреч в США, которые начнутся в понедельник, 21 июня. Посол подчеркнул, что ему предстоит большая работа, однако отметил, что надеется на подвижки в выстраивании равноправных прагматичных отношений с американской стороной.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российский посол вернется в США до конца месяца. По итогам встречи со своим американским коллегой Джо Байденом 16 июня в Женеве президент России Владимир Путин рассказал, что стороны договорились о возвращении послов России и США в посольства в Москве и Вашингтоне. При этом он уточнил, что конкретные сроки возвращения дипломатов к месту их постоянной службы — чисто технический вопрос. Российский лидер также добавил, что стороны проведут консультации на дипломатическом направлении.