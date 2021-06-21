В индийском штате Махараштра выявили 20 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса, ему дали название «Дельта плюс» (B.1.617.2.1). Об этом 20 июня сообщил глава Управления медицинского образования и исследований, доктор Татьярао П. Лахан в эфире телеканала India TV

В Индии повторно установлен мировой максимум по суточной заболеваемости COVID-19 © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Мы нашли "Дельта плюс" в Нави-Мумбаи, Палгаре и Ратнагири. После этого мы отправили еще образцы на анализ и ждем отчетов», — сказал он.

Также Лахан рассказал, что пять случаев заражения новым штаммом зарегистрировали в портовом городе Ратнагири, при этом у двух инфицированных не было никаких симптомов.

Для сдерживания распространения коронавируса власти создали специальные зоны и опечатали районы, где был обнаружен новый вариант коронавируса.

Дельта-вариант коронавируса был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. С тех пор он распространился далеко за пределы страны и был выявлен во многих странах, в том числе Европы и Азии. Индийский штамм циркулирует и в России. Так, на прошлой неделе платформа GISAID сообщила, что доля заражений этой мутацией в России превысила 70%. Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что почти у 90% заболевших COVID-19 в Москве обнаружен индийский штамм. Кроме того, он отмечал, что в столице зафиксировали повторные случаи заражения среди тех, кто переболел или прошел вакцинацию от коронавируса, и связывал это с распространением индийского штамма.

Британские ученые сообщали, что новые штаммы коронавируса, в частности, индийский вариант, вызывают другие симптомы заболевания COVID-19. По их словам, теперь наиболее часто пациенты жалуются на головную боль, насморк и боль в горле.