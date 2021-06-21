Новый вариант вируса отличается наличием в спайковом белке мутации K417N, которая способна снижать активность антител у переболевших и вакцинированных людей.
«Мы нашли "Дельта плюс" в Нави-Мумбаи, Палгаре и Ратнагири. После этого мы отправили еще образцы на анализ и ждем отчетов», — сказал он.
Также Лахан рассказал, что пять случаев заражения новым штаммом зарегистрировали в портовом городе Ратнагири, при этом у двух инфицированных не было никаких симптомов.
Для сдерживания распространения коронавируса власти создали специальные зоны и опечатали районы, где был обнаружен новый вариант коронавируса.
Дельта-вариант коронавируса был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. С тех пор он распространился далеко за пределы страны и был выявлен во многих странах, в том числе Европы и Азии. Индийский штамм циркулирует и в России. Так, на прошлой неделе платформа GISAID сообщила, что доля заражений этой мутацией в России превысила 70%. Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что почти у 90% заболевших COVID-19 в Москве обнаружен индийский штамм. Кроме того, он отмечал, что в столице зафиксировали повторные случаи заражения среди тех, кто переболел или прошел вакцинацию от коронавируса, и связывал это с распространением индийского штамма.
Британские ученые сообщали, что новые штаммы коронавируса, в частности, индийский вариант, вызывают другие симптомы заболевания COVID-19. По их словам, теперь наиболее часто пациенты жалуются на головную боль, насморк и боль в горле.