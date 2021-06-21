В НАТО отказались пускать Украину в альянс еще 10-15 лет. Об этом 20 июня сообщило издание «Известия» со ссылкой на высокопоставленного собеседника в Североатлантическом альянсе

Украина потребовала ясности от НАТО © пресс-служба президента Украины

«Сложность даже не в неурегулированных территориальных проблемах, а в том, что никто в НАТО, включая США, не намерен идти на такую откровенную эскалацию с РФ», — отметил собеседник.

Он также добавил, что Грузия куда больше готова к членству в альянсе, чем та же Черногория. Однако ее не принимают в НАТО по тем же причинам, что и Украину.