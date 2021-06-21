По словам источника, альянс настроен на сотрудничество с Украиной, однако члены организации не планируют принимать Киев в свои ряды, поскольку не готовы к слишком очевидному обострению отношений с Россией.
«Сложность даже не в неурегулированных территориальных проблемах, а в том, что никто в НАТО, включая США, не намерен идти на такую откровенную эскалацию с РФ», — отметил собеседник.
Он также добавил, что Грузия куда больше готова к членству в альянсе, чем та же Черногория. Однако ее не принимают в НАТО по тем же причинам, что и Украину.