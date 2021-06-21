«Народ Армении за три года осуществил вторую революцию. На этот раз "стальную" вместо "бархатной"», — заявил Пашинян, чья партия «Гражданский договор» лидирует на выборах.
Он отметил, что победа его партии «восстановит общественную и национальную консолидацию».
По словам Пашиняна, его политическая сила сформирует в парламенте большинство, поскольку уже «понятно, что у нас будет убедительное большинство».
И.о. премьер-министра добавил, что страница фальсификации выборов в стране навсегда закрыта. В ближайшие дни Пашинян намерен начать консультации «со всеми здоровыми политическими силами, чтобы понять их представления относительно консолидации политической жизни и общественного потенциала».
Накануне в Армении состоялись внеочередные парламентские выборы. По данным ЦИК страны, партия Пашиняна лидирует с 58,52% по итогам подсчета голосов с 607 участков из 2008, блок «Армения» экс-президента Армении Роберта Кочаряна набирает 18,56%.