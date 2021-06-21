Турецкие беспилотники Bayraktar TB2, которые Киев закупил еще в 2019 году, понадобились стране для «сдерживания» России. Об этом 20 июня заявил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с агентством Anadolu

Кулеба рассказал, что сделает Россия, если Украина попытается вступить в НАТО © Twitter, dmytrokuleba

По словам Кулебы, если Москва вступит с Киевом в крупномасштабный военный конфликт, то Украина будет использовать беспилотники во всех регионах страны, чтобы «защитить себя».

В апреле Украина впервые применила турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar ТВ2, который находится на вооружении украинской армии, над зоной силовой операции в Донбассе. Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин подчеркнул, что полет проводился «пока с целью наблюдения».