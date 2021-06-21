«России следует дважды подумать, прежде чем планировать крупномасштабное нападение или создание напряженности, направленной против Украины. Это касается не только беспилотников, но и любого военного оборудования, которое Украина покупает», — отметил глава ведомства.
По словам Кулебы, если Москва вступит с Киевом в крупномасштабный военный конфликт, то Украина будет использовать беспилотники во всех регионах страны, чтобы «защитить себя».
В апреле Украина впервые применила турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar ТВ2, который находится на вооружении украинской армии, над зоной силовой операции в Донбассе. Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин подчеркнул, что полет проводился «пока с целью наблюдения».