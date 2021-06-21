Глава министерства иностранных дел Бельгии Софи Вильмес 20 июня в своем Twitter сообщила, что встретилась и провела переговоры с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской

Встреча прошла в преддверии заседания министров иностранных дел стран Евросоюза, которое состоится в Люксембурге в понедельник, 21 июня.

«Бельгия поддерживает белорусский народ в их борьбе за демократическое общество без насилия», — написала Вильмес.

Met with Mrs Svetlana Tsihanouskaya, one of the Belarusian opposition leaders, who joins us at #FAC tomorrow. Belgium stands by the Belarusian people in their battle for a democratic society, free of violence. EU is ready to support them and target perpetrators w/ new sanctions. pic.twitter.com/PqIuc4sZjb — Sophie Wilmès (@Sophie_Wilmes) June 20, 2021

Белорусский эксперт сказал, как Тихановская воспользуется арестом Протасевича и что будет с ним самим © Facebook, Светлана Тихановская

По данным представителя ЕС, в ходе встречи в Люксембурге Белоруссия станет одной из главных тем обсуждения. Ей будет предшествовать завтрак европейских министров с Тихановской.

В Белоруссии больше полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Поводом для них стали обвинения в фальсификациях при проведении голосования. Эпизодические локальные протесты происходят в стране до сих пор.