Встреча прошла в преддверии заседания министров иностранных дел стран Евросоюза, которое состоится в Люксембурге в понедельник, 21 июня.

«Бельгия поддерживает белорусский народ в их борьбе за демократическое общество без насилия», — написала Вильмес.

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© Facebook, Светлана Тихановская
Глава бельгийского МИД напомнила, что Евросоюз также поддерживает белорусов и готовится ввести санкции против ответственных лиц в этой стране.

По данным представителя ЕС, в ходе встречи в Люксембурге Белоруссия станет одной из главных тем обсуждения. Ей будет предшествовать завтрак европейских министров с Тихановской.

В Белоруссии больше полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Поводом для них стали обвинения в фальсификациях при проведении голосования. Эпизодические локальные протесты происходят в стране до сих пор.

 