Встреча прошла в преддверии заседания министров иностранных дел стран Евросоюза, которое состоится в Люксембурге в понедельник, 21 июня.
«Бельгия поддерживает белорусский народ в их борьбе за демократическое общество без насилия», — написала Вильмес.
Met with Mrs Svetlana Tsihanouskaya, one of the Belarusian opposition leaders, who joins us at #FAC tomorrow. Belgium stands by the Belarusian people in their battle for a democratic society, free of violence. EU is ready to support them and target perpetrators w/ new sanctions. pic.twitter.com/PqIuc4sZjb— Sophie Wilmès (@Sophie_Wilmes) June 20, 2021
Глава бельгийского МИД напомнила, что Евросоюз также поддерживает белорусов и готовится ввести санкции против ответственных лиц в этой стране.
По данным представителя ЕС, в ходе встречи в Люксембурге Белоруссия станет одной из главных тем обсуждения. Ей будет предшествовать завтрак европейских министров с Тихановской.
В Белоруссии больше полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Поводом для них стали обвинения в фальсификациях при проведении голосования. Эпизодические локальные протесты происходят в стране до сих пор.