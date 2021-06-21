Слова США о необходимости выполнять минские соглашения по урегулированию в Донбассе расходятся с их делами, сказал известный публицист, писатель и видеоблогер Дмитрий «Гоблин» Пучков в интервью Украина.ру

После саммита в Женеве 16 июня президент США Джо Байден заявил о согласии с тем, что минские соглашения нужно выполнять, однако это только слова, подчеркнул Пучков.

«Важны дела. Перед этим саммитом ВСУ напали на наблюдательный пункт в одной из республик Донбасса и убили пять человек (а это именно убийство, а не боевые действия). Цивилизованные европейцы и еще более цивилизованные американцы на это как-то отреагировали? Нет. Гробовая тишина. Это и есть действие», — констатировал он.

Байден vs Зеленский: раскол по «Минску» или сближение? © РИА Новости, пресс-служба президента Украины интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.

Следует отметить, что США с самого момента подписания минских соглашений заявляли об их безальтернативности в деле урегулирования конфликта на востоке Украины.

Однако ни США, ни другие страны Запада не предприняли никаких реальных действий для того, чтобы вынудить Киев исполнять подписанные им договоренности.

Например, никогда получение Украиной кредитов от МВФ или Всемирного банка не ставилось в зависимость от выполнения Киевом пунктов минских соглашений.