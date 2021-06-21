Не стоит переоценивать итоги встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сказал известный публицист, писатель и видеоблогер Дмитрий «Гоблин» Пучков в интервью Украина.ру

16 июня в Женеве состоялся саммит РФ и США на уровне глав государств, на котором стороны в течение трех часов обсуждали проблемы двусторонних отношений.

«Если нынешние СМИ вцепляются в какое-то событие, то это событие обретает галактический размах, про него говорят, говорят, говорят, и создается впечатление, что на этой встрече зависит судьба Вселенной. На мой взгляд, это не так», — подчеркнул Пучков.

Путин предстал на саммите мощным политическим игроком. СМИ США о встрече в Женеве © REUTERS, Alexander Zemlianichenko/Pool

До этого момента отношения РФ и США только портились, сейчас же «мы опустились на дно и оттолкнулись ногой», сказал Пучков.

Полностью его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.