16 июня в Женеве состоялся саммит РФ и США на уровне глав государств, на котором стороны в течение трех часов обсуждали проблемы двусторонних отношений.
«Если нынешние СМИ вцепляются в какое-то событие, то это событие обретает галактический размах, про него говорят, говорят, говорят, и создается впечатление, что на этой встрече зависит судьба Вселенной. На мой взгляд, это не так», — подчеркнул Пучков.
По его мнению, состоявшийся в Женеве саммит был попыткой вернуть отношения между странами в нормальное русло, оценить намерения друг друга и начать договариваться.
До этого момента отношения РФ и США только портились, сейчас же «мы опустились на дно и оттолкнулись ногой», сказал Пучков.
Полностью его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.