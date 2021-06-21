Многие игроки сборной Украины состоялись как футболисты в футбольных клубах Европы. Об этом в интервью Украина.ру сказал бывший руководитель пресс-службы ФК «Шахтер» (Донецк) Руслан Мармазов

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Он отметил, что многие члены сборной давно играют в клубах Европы: например, Малиновский — полузащитник итальянской «Аталанты», Зинченко играет в английском «Манчестер Сити», Ярмоленко — в «Вест Хэм Юнайтед».

Однако игра сборной Украины достаточно неровная, в том числе из-за того, что игроки съехались из разных чемпионатов, некоторые футбольные прописные истины не вполне отработаны, добавил экс-глава пресс-службы «Шахтера».

При этом, отметил Мармазов, нет смысла сравнивать игру сегодняшней сборной Украины и киевского «Динамо» времен Валерия Лобановского, поскольку самое звездное «Динамо» Лобановского, которое выигрывало еврокубки, было советской командой.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Матч Евро-2020 Украина — Австрия состоится 21 июня в 19:00.