Все знаки зодиака хороши по-своему, но представители четырех - лучшие кандидаты на роль мужей. Об этом на днях рассказала индийский астролог Яшасви Шактават для издания pinkvilla

Астролог сообщила, что идеальными супругами станут Тельцы, Раки, Львы и Рыбы.

Тельцы надежны и стремятся к стабильным отношениям. Они романтичны и готовы баловать близкого человека, честны и романтичны, заявила астролог.

«Мужчины-Львы любят восхищаться близкими и дарить своей спутнице внимание и любовь. Львы будут баловать своих жен, осыпая их подарками, отправляясь с ними за покупками или планируя совместную поездку», — рассказала Шактават.

Глоба предрек фантастический успех пятерке знаков зодиака © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Наконец, Рыбы, как утверждает астролог, также любят проявлять внимание к своим любимым, они готовы стать опорой в трудной ситуации и обожают делать окружающих счастливыми.