Астролог сообщила, что идеальными супругами станут Тельцы, Раки, Львы и Рыбы.
Тельцы надежны и стремятся к стабильным отношениям. Они романтичны и готовы баловать близкого человека, честны и романтичны, заявила астролог.
«Мужчины-Львы любят восхищаться близкими и дарить своей спутнице внимание и любовь. Львы будут баловать своих жен, осыпая их подарками, отправляясь с ними за покупками или планируя совместную поездку», — рассказала Шактават.
Мужья-Раки добры и способны на глубокие чувства. Они раскрываются только с партнером, которому по-настоящему доверяют.
Наконец, Рыбы, как утверждает астролог, также любят проявлять внимание к своим любимым, они готовы стать опорой в трудной ситуации и обожают делать окружающих счастливыми.