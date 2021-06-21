«Многие в Америке ожидали, что Байден поставит Путина на место, добьётся от него признания вины, покаяния и обещания больше так не делать. У самого Байдена таких ожиданий не было, он слишком опытен для этого», — сказал политолог.
Поэтому теперь Джо Байдену предстоит выдержать шквал критики в США по итогам саммита с Владимиром Путиным, пояснил Злобин.
Он подчеркнул, что для России теперь вопрос в том, насколько Байден выстоит под ударом этой критики, а насколько ему придется отказаться от «и так почти эфемерных» договоренностей с Путиным и вернуться к жесткой риторике и намеренной конфронтации.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Президенты Владимир Путин и Джо Байден подписали совместное заявление по итогам переговоров в Женеве 16 июня, в котором подтвердили приверженность России и США контролю над стратегическими вооружениями. Также было отмечено, что ситуация в Украине должна быть урегулирована в соответствии с Минскими соглашениями.