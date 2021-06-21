После окончания саммита Байден стал подвергаться атаке собственных средств массовой информации. Об этом в интервью Украина.ру сказал политолог Николай Злобин

«Многие в Америке ожидали, что Байден поставит Путина на место, добьётся от него признания вины, покаяния и обещания больше так не делать. У самого Байдена таких ожиданий не было, он слишком опытен для этого», — сказал политолог.

Поэтому теперь Джо Байдену предстоит выдержать шквал критики в США по итогам саммита с Владимиром Путиным, пояснил Злобин.

Обошлись без «красных линий»: о чём договорились Путин и Байден © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Президенты Владимир Путин и Джо Байден подписали совместное заявление по итогам переговоров в Женеве 16 июня, в котором подтвердили приверженность России и США контролю над стратегическими вооружениями. Также было отмечено, что ситуация в Украине должна быть урегулирована в соответствии с Минскими соглашениями.