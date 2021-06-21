По мнению Злобина, современные хакерские организации структурно повторяют организации террористов, и бессмысленно выяснять, какие у хакеров гражданство и национальность. Он отметил, что Россия и США в сфере борьбы с киберпреступностью могут начать восстанавливать элементы взаимного доверия и отрабатывать методы совместной работы.
«Здесь интересы России и США совпадают, хотя, конечно, надо иметь в виду, что и та, и другая страна могут в глубине души понимать, что кибератаки могут стать акциями военного типа, применёнными против них или ими самими. Иными словами, оценивая этот саммит, надо иметь в виду, что внешняя политика — это не спринт, а марафон», — сказал политолог.
Однако нельзя допустить, чтобы хакеры взламывали национальные финансовые и политические институты, прерывали технологические цепочки, шантажировали национальные экономики, и здесь страны могут сотрудничать, добавил Злобин.
Полностью интервью можно прочитать здесь.