Кибербезопасность - наиболее перспективная сфера возможного сотрудничества России и США. Об этом в интервью Украина.ру сказал политолог Николай Злобин

Путин назвал фарсом обвинения России в кибератаках на США © РИА Новости, Сергей Ильин / Перейти в фотобанк

«Здесь интересы России и США совпадают, хотя, конечно, надо иметь в виду, что и та, и другая страна могут в глубине души понимать, что кибератаки могут стать акциями военного типа, применёнными против них или ими самими. Иными словами, оценивая этот саммит, надо иметь в виду, что внешняя политика — это не спринт, а марафон», — сказал политолог.

Однако нельзя допустить, чтобы хакеры взламывали национальные финансовые и политические институты, прерывали технологические цепочки, шантажировали национальные экономики, и здесь страны могут сотрудничать, добавил Злобин.

Полностью интервью можно прочитать здесь.