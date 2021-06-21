В 2014 году силы ДНР/ЛНР представляли собой «шуру» полевых командиров, а не армию. И когда их стали превращать в настоящую армию, было много недовольных, и недовольные есть до сих пор. Об этом рассказал специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин в интервью изданию Украина.ру

Стешин рассказал про бремя честности военных ДНР и ЛНР © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Другого пути не было, кроме как превратить партизанщину в нормальную армию. Хоть она и называется Народная милиция. Хотя для меня они всегда будут ополченцами», — указал Стешин.

По его словам, в этом деле иногда случаются и перегибы, когда лично его смешили на передовой солдаты в медицинских масках.

«Помню, мы уже уходили с позиций, и ребята спрашивают: что вам еще показать? Я говорю: давайте по украм хотя бы короб из пулемета выпустим. Они говорят: а давайте. И тут я вижу, как сопровождающий сползает по стенке, у него бледное лицо, чуть не потерял сознание. Я говорю: да шучу я», — вспоминает журналист.

Собеседник издания добавил, что ДНР/ЛНР уже де-факто стали частью России, но у них остается проблема урезанных областей, которую надо будет как-то решать.