Эксперт отметил, что у руководства республик не было другого выбора, поскольку отряды ополченцев всегда проигрывали регулярным армиям.
«Другого пути не было, кроме как превратить партизанщину в нормальную армию. Хоть она и называется Народная милиция. Хотя для меня они всегда будут ополченцами», — указал Стешин.
По его словам, в этом деле иногда случаются и перегибы, когда лично его смешили на передовой солдаты в медицинских масках.
«Помню, мы уже уходили с позиций, и ребята спрашивают: что вам еще показать? Я говорю: давайте по украм хотя бы короб из пулемета выпустим. Они говорят: а давайте. И тут я вижу, как сопровождающий сползает по стенке, у него бледное лицо, чуть не потерял сознание. Я говорю: да шучу я», — вспоминает журналист.
Собеседник издания добавил, что ДНР/ЛНР уже де-факто стали частью России, но у них остается проблема урезанных областей, которую надо будет как-то решать.