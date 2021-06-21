В 2014 году еще за неделю до референдума в Крыму и до войны в Донбассе жители русскоговорящего Херсона воспринимали себя украинцами и считали Россию врагом. Об этом рассказал специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Стешин: Военные приготовления Украины в Донбассе – цирковой номер © Facebook, Дмитрий Стешин

По его словам, наибольшее впечатление в этом отношении на него произвело общение с неким летчиком, который всю жизнь служил на Дальнем Востоке, но потом вернулся в Херсон и все равно считал себя украинцем.

«Мы из "русского" Херсона еле унесли ноги, потому что нас бы просто порвали на площади, когда мы решили поговорить с русскоязычными жителями. Они все считали себя украинцами, но никак не русскими. Мы для них были враги. Хотя еще не было ни войны, ни боевых действий, Крым принадлежал Украине», — вспоминает Стешин.

Журналист добавил, что он когда-то общался с представителем разведки Донбасса, который в ответ на вопрос, пытаются ли силы ДНР/ЛНР наладить некое партизанское движение на украинской стороне, заявил, что три попытки сотрудничества закончилось тремя провалами с человеческими жертвами.