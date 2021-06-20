Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его польский коллега Збигнев Рау на полях Анталийского дипломатического форума обсудили газопровод «Северный поток 2» и намерения киевского режима вступить в НАТО, говорится в сообщении пресс-службы украинского правительства 20 июня

«Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау подтвердили, что российский проект "Северный поток 2" несет угрозы для безопасности обеих стран и Европы в целом, скоординировали позиции по противодействию его воплощению», — пишет правительственный портал.

Разумков сказал, когда Украина может вступить в НАТО © Facebook, Верховна Рада України

Также утверждается, что украинский министр обсудил с польским коллегой «дальнейшие шаги, которые Альянс может осуществить для ускорения евроатлантической интеграции Украины».

Президент России Владимир Путин отмечал ранее, что вступление Украины в НАТО будет означать пересечение «красной линии», вынуждая Москву к ответным шагам.

В НАТО пока не предпринимают каких-либо действий, направленных на вступление Украины в Альянс, однако эта политика в любой момент может измениться, подчеркнул Путин, и Россия должна быть к этому готова.