«Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау подтвердили, что российский проект "Северный поток 2" несет угрозы для безопасности обеих стран и Европы в целом, скоординировали позиции по противодействию его воплощению», — пишет правительственный портал.
Как отмечается, Кулеба «выразил благодарность за неизменную поддержку Польшей курса Украины на членство в ЕС и НАТО».
Также утверждается, что украинский министр обсудил с польским коллегой «дальнейшие шаги, которые Альянс может осуществить для ускорения евроатлантической интеграции Украины».
Президент России Владимир Путин отмечал ранее, что вступление Украины в НАТО будет означать пересечение «красной линии», вынуждая Москву к ответным шагам.
В НАТО пока не предпринимают каких-либо действий, направленных на вступление Украины в Альянс, однако эта политика в любой момент может измениться, подчеркнул Путин, и Россия должна быть к этому готова.