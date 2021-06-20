Так он ответил на вопрос журналиста, понимают ли США, что именно украинская сторона не выполняет минские соглашения по урегулированию в Донбассе.
«Как мне показалось, понимают», — сказал Козак.
Гражданская война в Донбассе была развязана незаконным киевским режимом после госпереворота в Киеве в 2014 году против жителей региона, несогласных с насильственной сменой власти.
Жители Донецкой и Луганской областей Украины практически единогласно проголосовали за самоопределение на референдуме в мае 2014 года.
Против них Киев отправил как украинскую армию, так и добровольческие отряды, укомплектованные неонацистами и преступниками.
Ополчение Донецкой и Луганской Народных Республик остановили наступление украинских войск и нанесли им ряд тяжелых поражений, в частности, под Иловайском и Дебальцево.
После этого Киев запросил переговоров, итогом которых стало подписание минских соглашений о мирном урегулировании в Донбассе.
Однако украинская власть сразу после подписания минских соглашений фактически торпедировала мирный процесс, отказываясь выполнять те самые пункты, которые были прописаны в документах и возлагая вину за это на Россию.
Точно такую же позицию заняли США и страны Запада, выдвигая различного рода требования к России, которая не является стороной конфликта и в минских соглашениях выступает наблюдателем наравне с Францией и Германией.
Со второй стороной конфликта, властями ДНР и ЛНР, Киев отказывается идти на прямые переговоры.