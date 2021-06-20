Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, уверен, что США понимают, что именно киевский режим не исполняет минские соглашения. Об этом он заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1»

Так он ответил на вопрос журналиста, понимают ли США, что именно украинская сторона не выполняет минские соглашения по урегулированию в Донбассе.

«Как мне показалось, понимают», — сказал Козак.

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Жители Донецкой и Луганской областей Украины практически единогласно проголосовали за самоопределение на референдуме в мае 2014 года.

Против них Киев отправил как украинскую армию, так и добровольческие отряды, укомплектованные неонацистами и преступниками.

Ополчение Донецкой и Луганской Народных Республик остановили наступление украинских войск и нанесли им ряд тяжелых поражений, в частности, под Иловайском и Дебальцево.

После этого Киев запросил переговоров, итогом которых стало подписание минских соглашений о мирном урегулировании в Донбассе.

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Точно такую же позицию заняли США и страны Запада, выдвигая различного рода требования к России, которая не является стороной конфликта и в минских соглашениях выступает наблюдателем наравне с Францией и Германией.

Со второй стороной конфликта, властями ДНР и ЛНР, Киев отказывается идти на прямые переговоры.