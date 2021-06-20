В видеоролике Алла Пугачева и Лиза Галкина хвастаются поделками из камней, которые делали всей семьей.
«Самое интересное занятие — это увидеть в каких-то штучках природы что-то интересное. Вот камушек нашла Лиза, а мы увидели какую собачку!» — рассказала Пугачева.
Шлифовать камни помогал брат Лизы, Гарри Галкин. Потом Лиза с матерью их раскрашивали. Получились озеро для птиц и зеленые лужайки, которые использовали как постаменты для белых гипсовых фигурок мальчика и девочки.
«Получились брат и сестричка», — заявила Пугачева.
Кроме того, в основании одного из постаментов дочь Галкиных нарисовала мордочку кота.
«Гениально. Завораживает разговор родителей и детей», «Пример для подражания, как растить счастливых детей» — написали в комментариях.