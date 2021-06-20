Юморист Максим Галкин показал в Instagram 20 июня, какое новое увлечение появилось у их с Аллой Пугачевой детей

В видеоролике Алла Пугачева и Лиза Галкина хвастаются поделками из камней, которые делали всей семьей.

«Самое интересное занятие — это увидеть в каких-то штучках природы что-то интересное. Вот камушек нашла Лиза, а мы увидели какую собачку!» — рассказала Пугачева.

45! Галкин — ягодка опять: Пугачева и дети поздравили его с днем рождения песней — видео © Гарри и Лиза/Инстаграм Гарри Галкин. Потом Лиза с матерью их раскрашивали. Получились озеро для птиц и зеленые лужайки, которые использовали как постаменты для белых гипсовых фигурок мальчика и девочки.

«Получились брат и сестричка», — заявила Пугачева.

Кроме того, в основании одного из постаментов дочь Галкиных нарисовала мордочку кота.

«Гениально. Завораживает разговор родителей и детей», «Пример для подражания, как растить счастливых детей» — написали в комментариях.