Ранее 38-летняя певица почувствовала признаки простуды накануне концерта. Тест на коронавирус оказался отрицательным, и она не отменила выступление.
Через несколько дней певице стало хуже, и ее госпитализировали с пневмонией и 40%-м поражением легких.
«В какой-то момент у пациентки возникли проблемы с самостоятельным дыханием, так как возросло поражение легких. Сначала врачи попробовали неинвазивную вентиляцию, но она плохо помогла. Было принято решение ввести Марину в искусственную кому, это еще называется медикаментозный сон, чтобы снизить нагрузку на внутренние органы, предотвратить кислородное голодание», — сообщил врач больницы.
Несколько лет назад попала в аварию и долго восстанавливалась, из-за этого ее организм может быть ослаблен. Лишь недавно певица возобновила концерты. Однако, по сообщениям врачей и близких, несмотря на введение артистки в кому, ситуация под контролем.
По словам директора певицы Маргариты Соколовой, несмотря на отрицательный тест, судя по симптомам, у МакSим коронавирус. Она рассказала, что заразилась и сама, тест на коронавирус положительный.
МакSим (Марина Максимова) известна как исполнительница хитов «Мой рай», «Ветром стать» и «Знаешь ли ты?».
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