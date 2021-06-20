Стоимость газа на европейском хабе TTF (Голландия) достигла 13-летнего максимума, сообщил глава Украинской газотранспортной системы (ГТС) Сергей Макогон на своей странице в Facebook

Новый тариф. Какими будут цены на газ на Украине с мая © Украина.ру/Стрингер

Как уточнил министр энергетики Украины Герман Галущенко, из-за ситуации на европейских газовых рынках цена газа на Украине тоже будет расти, поскольку она связана с ценой на газ на мировых рынках.

Ранее на Украине уравняли стоимость газа для потребителей с мировыми ценами, отменив госрегулирование тарифов в этой сфере.

Между тем на Украине добывается собственный газ, себестоимость добычи которого в разы меньше стоимости импортного.

Однако, как объяснял нынешний глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в бытность и.о. министра энергетики, украинцы никогда не будут платить справедливую цену на газ, так как в этом случае не хватит денег на пенсии и зарплаты бюджетникам.

Следует отметить, что до Майдана 2014 года на Украине тарифы были примерно в 10 раз ниже нынешних, и при этом денег на зарплаты и пенсии хватало, инфляция была существенно ниже, а гривна крепче.