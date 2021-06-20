Букмекеры дают практически равные шансы на победу в матче чемпионата Европы по футболу сборных Австрии и Украины с небольшим уклоном в сторону последней, следует из котировок конторы Parimatch

В ней принимают ставки на победу Украины с коэффициентом 3,40, на ничью — 2,06, на выигрыш Австрии — 3,65 (чем меньше число, тем выше вероятность).

Игра состоится 21 июня, это заключительный раунд группового этапа Евро-2020 в группе С. В другом поединке группы С сборная Северной Македонии в Амстердаме сыграет со сборной Нидерландов.

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В предыдущих матчах СбУ уступила Нидерландам (2:3), а вот Северную Македонию смогли победить(2:1).

Австрия более крупно обыграла Северную Македонию (3:1) и также крупнее проиграла Нидерландам (0:2).