Неоднократный победитель различных соревнований стронгменов Василий Вирастюк («Слуга народа», СН) после избрания депутатом Верховной Рады едва не стал участником драки между коллегами-депутатами, рассказал Вирастюк в интервью 24 каналу

Скандал со СМИ. Как депутат Потураев снова подставляет президента Зеленского © Facebook, Никита Потураев

Вирастюк признался, что его попросили не вмешиваться коллеги по партии. При этом его пытались спровоцировать на агрессию представители фракции «За будущее».

«Они хотели на самом деле, чтобы я выбежал туда. Они хотели, чтобы я подтвердил то реноме, на которое все надеялись. Что спортсмены — это люди, которые не могут сдерживать своих эмоций. Но получилось все наоборот», — отметил Вирастюк.

Он также осудил скандальное заявление Потураева, добавив, что «это очень хорошо, что он извинился».

«И вообще я бы хотел сказать, по моему мнению, нельзя допускать таких высказываний с любой стороны. Более того, с трибуны Верховной Рады», — подчеркнул Вирастюк.