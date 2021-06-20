Причиной потасовки стало заявление депутата ВР Никиты Потураева от правящей партии «Слуга народа», предложившего расстрелять парламентариев от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ). Основными участниками депутатской драки стали Николай Тищенко (СН) и Илья Кива (ОПЗЖ).
Вирастюк признался, что его попросили не вмешиваться коллеги по партии. При этом его пытались спровоцировать на агрессию представители фракции «За будущее».
«Они хотели на самом деле, чтобы я выбежал туда. Они хотели, чтобы я подтвердил то реноме, на которое все надеялись. Что спортсмены — это люди, которые не могут сдерживать своих эмоций. Но получилось все наоборот», — отметил Вирастюк.
Он также осудил скандальное заявление Потураева, добавив, что «это очень хорошо, что он извинился».
«И вообще я бы хотел сказать, по моему мнению, нельзя допускать таких высказываний с любой стороны. Более того, с трибуны Верховной Рады», — подчеркнул Вирастюк.